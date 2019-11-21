Новинка к празднику! РЕЦЕПТ ЭТОГО ВКУСНЕЙШЕГО НЕЖНОГО САЛАТА УНЕСЛА ИЗ РЕСТОРАНА

Ингредиенты:

копченая курица — 200 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт;

сыр твердый — 80 г;

ананасы консервированные — 170 г

кукуруза консервированная — 170 г;

орехи грецкие — 70 г;

соль, перец и зелень по вкусу, майонез.

Приготовление:

Нарезаем лук мелким кубиком, грибы нарезаем кусочками.

Обжариваем на растительном масле лук, затем добавляем грибы и обжариваем их до испарения жидкости.

Немного присаливаем и остужаем.

Курицу нарезаем кубиками, ананасы — кусочками.

Обжариваем орехи на сухой сковороде и немного измельчаем ножом.

Рубим мелко зелень.

Смешиваем все и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!