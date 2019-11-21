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Новинка к празднику! РЕЦЕПТ ЭТОГО ВКУСНЕЙШЕГО НЕЖНОГО САЛАТА УНЕСЛА ИЗ РЕСТОРАНА

Новинка к празднику! РЕЦЕПТ ЭТОГО ВКУСНЕЙШЕГО НЕЖНОГО САЛАТА УНЕСЛА ИЗ РЕСТОРАНА

Ингредиенты:

копченая курица — 200 г;
шампиньоны — 200 г;
лук — 1 шт;
сыр твердый — 80 г;
ананасы консервированные — 170 г
кукуруза консервированная — 170 г;
орехи грецкие — 70 г;
соль, перец и зелень по вкусу, майонез.

Приготовление:

Нарезаем лук мелким кубиком, грибы нарезаем кусочками.

Обжариваем на растительном масле лук, затем добавляем грибы и обжариваем их до испарения жидкости.

Немного присаливаем и остужаем.

Курицу нарезаем кубиками, ананасы — кусочками.

Обжариваем орехи на сухой сковороде и немного измельчаем ножом.

Рубим мелко зелень.

Смешиваем все и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Новинка к празднику! РЕЦЕПТ ЭТОГО ВКУСНЕЙШЕГО НЕЖНОГО САЛАТА УНЕСЛА ИЗ РЕСТОРАНА

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