Новинка к празднику! РЕЦЕПТ ЭТОГО ВКУСНЕЙШЕГО НЕЖНОГО САЛАТА УНЕСЛА ИЗ РЕСТОРАНА

Ингредиенты:
копченая курица — 200 г;
шампиньоны — 200 г;
лук — 1 шт;
сыр твердый — 80 г;
ананасы консервированные — 170 г
кукуруза консервированная — 170 г;
орехи грецкие — 70 г;
соль, перец и зелень по вкусу, майонез.
Приготовление:
Нарезаем лук мелким кубиком, грибы нарезаем кусочками.
Обжариваем на растительном масле лук, затем добавляем грибы и обжариваем их до испарения жидкости.
Немного присаливаем и остужаем.
Курицу нарезаем кубиками, ананасы — кусочками.
Обжариваем орехи на сухой сковороде и немного измельчаем ножом.
Рубим мелко зелень.
Смешиваем все и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!