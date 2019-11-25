ВСЕ СМЕШАЛА И ПОСТАВИЛА В ДУХОВКУ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПИРОГ К ЧАЮ ЗА 5 МИНУТ Без волокиты приготовила такую вкуснятину!

Ингредиенты:

любое варенье, 1 стакан;

соль щепотка;

яйца, 2 шт;

кефир, 250 мл;

сахар, половина стакана;

сода, половина ч.л;

ванилин по вкусу;

мука, 2.5 стакана;

изюм, 80 г.

Приготовление:

Варенье смешиваем с содой и хорошо вымешиваем, оставляем на несколько минут. Яйца взбиваем с сахаром, ванилином и солью, выливаем в варенье и перемешиваем. Муку просеиваем и порционно вводим в тесто – вполне возможно, что вам потребуется меньше муки, потому не перегрузите тесто и добавьте ровно столько, сколько необходимо.

Изюм промываем и если у вас он суховатый, распариваем в кипятке в течение 5 – 7 минут, потом сливаем воду и отжимаем ягоды. Добавляем в тесто. Форму или противень застилаем пергаментом и выливаем тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 40 минут, но проверяйте готовность. Готовый пирог вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Если вы брали яблочное варенье – пудру смешайте с корицей, будет очень вкусно.