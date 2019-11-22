Замечательный лёгкий салат Лакомка.



Очень популярный вкусный слоеный салат, состоящий, как бы, из трех разных салатов. Встречается под разными названиями. Мне понравилось это – Лакомка.

Продукты для салата:

— 1 отваренная и очищенная свекла

— 100г чищенных орехов

— 2 вареных и очищенных моркови

— 100г изюма (залить теплой водой, потом высушить на салфетке)

— 150г твердого сыра

— 2 зубка чеснока

— соль и перец

— 200г майонеза.

Приготовление:

Свеклу, морковь и сыр трем на крупной терке в отдельные тарелки. Свеклу мешаем с рубленными грецкими орехами, солим и перчим. Морковь мешаем с изюмом, солим. Сыр мешаем с давленным чесноком.

Сначала выкладываем в салатник морковь с изюмом и смазываем майонезом. Потом тертый сыр с чесноком, смазываем майонезом. Сверху – свеклу с орехами и покрываем оставшимся майонезом. Украшаем зеленью.

Дадим салату настояться в холодильнике не меньше 30 минут.

