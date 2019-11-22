Замечательный лёгкий салат Лакомка.

Очень популярный вкусный слоеный салат, состоящий, как бы, из трех разных салатов. Встречается под разными названиями. Мне понравилось это – Лакомка.
Продукты для салата:
— 1 отваренная и очищенная свекла
— 100г чищенных орехов
— 2 вареных и очищенных моркови
— 100г изюма (залить теплой водой, потом высушить на салфетке)
— 150г твердого сыра
— 2 зубка чеснока
— соль и перец
— 200г майонеза.
Приготовление:
Свеклу, морковь и сыр трем на крупной терке в отдельные тарелки. Свеклу мешаем с рубленными грецкими орехами, солим и перчим. Морковь мешаем с изюмом, солим. Сыр мешаем с давленным чесноком.
Сначала выкладываем в салатник морковь с изюмом и смазываем майонезом. Потом тертый сыр с чесноком, смазываем майонезом. Сверху – свеклу с орехами и покрываем оставшимся майонезом. Украшаем зеленью.
Дадим салату настояться в холодильнике не меньше 30 минут.